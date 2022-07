Le perdite di metano accelerano il cambiamento climatico (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) - Carbon Mapper è una partnership che nasce tra alcune università americane e il Jet Propulsion Laboratory della NASA, per rilevare le grosse perdite di metano, gas incolore e inodore, da parte dei grandi produttori americani. Il progetto ha dato i suoi frutti portando alla luce 533 siti di perdite. Il metano rilasciato da queste aziende avrà un impatto sul clima decennale, contribuendo ad aumentare le ondate di calore, gli uragani, gli incendi e le inondazioni. Oggi la quantità di metano nell'aria è quasi tre volte superiore a quella presente prima dell'era industriale. Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) - Carbon Mapper è una partnership che nasce tra alcune università americane e il Jet Propulsion Laboratory della NASA, per rilevare le grossedi, gas incolore e inodore, da parte dei grandi produttori americani. Il progetto ha dato i suoi frutti portando alla luce 533 siti di. Ilrilasciato da queste aziende avrà un impatto sul clima decennale, contribuendo ad aumentare le ondate di calore, gli uragani, gli incendi e le inondazioni. Oggi la quantità dinell'aria è quasi tre volte superiore a quella presente prima dell'era industriale.

LocalPage3 : Le perdite di metano accelerano il cambiamento climatico - lifestyleblogit : Le perdite di metano accelerano il cambiamento climatico - - GreenINFOit : Come le perdite segrete di metano stanno guidando il cambiamento climatico - Greenreport: economia ecologica e svil… - nunziopelliccio : @sergio4quasar @chiccotesta Il metano è una fonte di energia inquinante e non rinnovabile; - Il passaggio ha comunq… - SonoPropria : RT @CarloStagnaro: [thread] Il #gas è diventato un combustibile verde? La #tassonomia dà il via libera al metano, nonostante la sua combust… -