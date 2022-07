Lazio, Sarri non si ferma più: vuole Emerson (Di giovedì 28 luglio 2022) Maurizio Sarri vuole una grande Lazio e ora spinge sul mercato. Oggi il club biancoceleste ha chiuso l’arrivo di Matias Vecino e ora punta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Mauriziouna grandee ora spinge sul mercato. Oggi il club biancoceleste ha chiuso l’arrivo di Matias Vecino e ora punta...

InsiderLazio : @__AS8__ Sì, ma la Lazio soprattutto su richiesta di Sarri, aspetterà. - SirZucco : @Solo_La_Lazio Però non dire che Sarri è integralista e’dire una cosa sbagliata . - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, Sarri non si ferma più: vuole Emerson - ParliamoDiNews : Lazio pronta a regalare Emerson Palmieri a Sarri: il Chelsea apre al prestito #lazio #pronta #regalare #emerson… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri non si ferma più: vuole Emerson -