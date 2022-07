Giulia Salemi rivela se lei e Pierpaolo Pretelli parteciperebbero a Temptation Island E sulle nozze…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 luglio 2022)è una delle ex gieffine più seguite e apprezzate sui social e non solo, grazie anche alla sua storia d’amore con, nata nella casa del Gf, che ha da subito fatto sognare tantissimi fan. A livello lavorativo attualmenteè impegnata con la conduzione del Giffoni Music Concept, insieme alla Iena Nicolo? De Devitiis, e intervistata da SuperGuidaTv ha spiegato in primis come sta vivendo questa esperienza al Giffoni Film Festival 2022: Sto bene, sto vivendo benissimo questo Giffoni 2022. Sono alla conduzione del “Giffoni Music Concept” con Nicolo? De Devitiis. Ogni sera siamo sul palco a cercare di far divertire le persone. E’ un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia carriera al mio percorso di crescita. Sono contentissima, Giffoni ha un clima speciale, ...