F1, Vettel si ritira a fine anno: “Scelta difficile, ma voglio passare più tempo con la mia famiglia” (Di giovedì 28 luglio 2022) “La decisione di ritirarmi è stata una difficile da prendere per me e ci ho pensato molto. A fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere sul dopo; per me è chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio. Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula 1 negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare”. Lo ha detto Sebastian Vettel, pilota dell’Aston Martin, che ha annunciato così il suo addio alla Formula 1 dopo una carriera in cui, tra alti e bassi, ha vinto quattro titoli Mondiali: “Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin e, sebbene i nostri risultati ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “La decisione dirmi è stata unada prendere per me e ci ho pensato molto. Aprendermi un po’ più diper riflettere sul dopo; per me è chiaro che, essendo padre,piùcon la mia, ma oggi non si tratta di dire addio. Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula 1 negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare”. Lo ha detto Sebastian, pilota dell’Aston Martin, che ha annunciato così il suo addio alla Formula 1 dopo una carriera in cui, tra alti e bassi, ha vinto quattro titoli Mondiali: “Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin e, sebbene i nostri risultati ...

