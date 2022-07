F1, Sebastian Vettel: “Prima di decidere ho passato molto tempo a parlare con mia moglie” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Vettel esprime il proprio parere alla stampa alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il tedesco è atteso ad una buona prestazione nell’appuntamento magiaro, competizione che spesso gli ha permesso di entrare nella parte alta del gruppo. Le qualifiche saranno fondamentali a Budapest, pista molto selettiva in cui notoriamente è complesso superare. Sarà l’ultima volta che vedremo in azione nell’Hungaroring il quattro volte campione del mondo che proprio nella mattinata odierna ha annunciato il ritiro. L’ex portacolori della Ferrari ha affermato ai giornalisti come riporta ‘Motorsport-total.com’: “Prima di decidere ho passato molto tempo a parlare con mia moglie. Mi è stata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)esprime il proprio parere alla stampa alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il tedesco è atteso ad una buona prestazione nell’appuntamento magiaro, competizione che spesso gli ha permesso di entrare nella parte alta del gruppo. Le qualifiche saranno fondamentali a Budapest, pistaselettiva in cui notoriamente è complesso superare. Sarà l’ultima volta che vedremo in azione nell’Hungaroring il quattro volte campione del mondo che proprio nella mattinata odierna ha annunciato il ritiro. L’ex portacolori della Ferrari ha affermato ai giornalisti come riporta ‘Motorsport-total.com’: “dihocon mia. Mi è stata di ...

sportface2016 : +++Sebastian #Vettel annuncia il ritiro a fine stagione+++#F1 - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE: Sebastian Vettel dirò addio alla Formula 1 ?? Scopri di più: - fattoquotidiano : Sebastian Vettel, dai 4 titoli mondiali ai rimorsi in Ferrari: la F1 perde un campione con una carriera incompiuta - LucaZucchetti98 : RT @francescosegato: Anche nell'annunciare il ritiro ha mostrato uno stile e una classe superiore. Cose che i suoi haters possono farci? M… - AColagrand : RT @poesiadeimotori: C’è tutto Sebastian,nel suo annuncio. Tutto il pilota,tutto l’uomo. Stanco di una F1 in cui probabilmente non si rico… -