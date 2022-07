Covid, oltre 1.000 morti in una settimana, nonostante il calo dei contagi. Torna il lockdown a Wuhan (Di giovedì 28 luglio 2022) I contagi da Covid diminuiscono in tutte le regioni d' Italia , ma il numero dei morti è pesante. 1.019 le persone decedute in appena una settimana, con un aumento del 24% dei decessi rispetto ai ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Idadiminuiscono in tutte le regioni d' Italia , ma il numero deiè pesante. 1.019 le persone decedute in appena una, con un aumento del 24% dei decessi rispetto ai ...

Adnkronos : #Covid, il ministro della Salute #Speranza: 'La campagna vaccinale in questo Paese è stato un successo, oltre il 90… - stebellentani : Il consulente del Ministro: 1) non sa che non sono >250 decessi covid (sono ricalcoli: quasi 40 solo in e-r); 2) re… - Agenzia_Ansa : Covid, Gimbe: 'In 7 giorni -25% casi ma oltre 1.000 decessi'. Infezioni in calo in tutte le regioni. I deceduti aum… - whitefanghowl : @P_Rava ma il covid ha effetti sul cervello? inibisce tutte le remore morali? ti rende sclerato? vanno oltre ogni… - Condizionata : RT @strange_days_82: Donato : 'Oltre 30mila decessi in Europa causa vaccino'. Brindisi : 'Sono numeri a caso' Donato 'Non sono numeri a cas… -