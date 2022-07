"Cosa deve fare adesso Giorgia Meloni". Mieli e il consiglio in diretta a In Onda (Di giovedì 28 luglio 2022) Un consiglio a Giorgia Meloni? Paolo Mieli chiede a Guido Crosetto di intercedere presso la leader di Fratelli d'Italia. Il direttore e editorialista, ospite di In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, ha suggerito all'ex ministra di fare una dichiarazione in cui assicura che per la politica internazionale (dalla guerra in Ucraina alla tensione Cina-Taiwan) “seguirà al millimetro la politica di Mario Draghi perché il momento è delicato”, al resto ci penserà dopo. Mieli ha spiegato anche il motivo di questa esortazione a colei che evidentemente ritiene essere la vincitrice delle elezioni elettorali del 25 settembre e probabilmente la prima presidente del consiglio donna: “Altrimenti i ministri ricattabili se li troverà lei nel suo governo". ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Un? Paolochiede a Guido Crosetto di intercedere presso la leader di Fratelli d'Italia. Il direttore e editorialista, ospite di In, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, ha suggerito all'ex ministra diuna dichiarazione in cui assicura che per la politica internazionale (dalla guerra in Ucraina alla tensione Cina-Taiwan) “seguirà al millimetro la politica di Mario Draghi perché il momento è delicato”, al resto ci penserà dopo.ha spiegato anche il motivo di questa esortazione a colei che evidentemente ritiene essere la vincitrice delle elezioni elettorali del 25 settembre e probabilmente la prima presidente deldonna: “Altrimenti i ministri ricattabili se li troverà lei nel suo governo". ...

