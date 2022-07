Conte “non esclude” un dialogo col Pd e apre al ritorno di Di Battista: “Ma ad alcune condizioni” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne”: Giuseppe Conte apre al Partito democratico nonostante dal Nazareno abbiano ribadito più volte l’ufficiale chiusura del “campo largo”. “Il rischio di una vittoria netta del centrodestra non mi lascia affatto indifferente – spiega l’ex premier in un’intervista a Tpi – ma le politiche di destra vanno contrastate con politiche più efficaci e adeguate. Non opponendo una democrazia ingessata in cui viene impedita aprioristicamente l’alternanza. Il Pd è un partito molto strutturato. Quello che non ha funzionato è la diagnosi della gravità della situazione che sta attraversando il Paese e la necessità di reagire. Proprio su questo si è prodotta una progressiva divergenza di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “Uncol Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne”: Giuseppeal Partito democratico nonostante dal Nazareno abbiano ribadito più volte l’ufficiale chiusura del “campo largo”. “Il rischio di una vittoria netta del centrodestra non mi lascia affatto indifferente – spiega l’ex premier in un’intervista a Tpi – ma le politiche di destra vanno contrastate con politiche più efficaci e adeguate. Non opponendo una democrazia ingessata in cui viene impedita aprioristicamente l’alternanza. Il Pd è un partito molto strutturato. Quello che non ha funzionato è la diagnosi della gravità della situazione che sta attraversando il Paese e la necessità di reagire. Proprio su questo si è prodotta una progressiva divergenza di ...

