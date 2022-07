Bolelli e Fognini, continua la corsa per Torino: 'semi' a Umago (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il percorso di di Simone Bolelli e Fabio Fognini che centrano la semifinale al Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il percorso di di Simonee Fabioche centrano lafinale al Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra ...

