Atp Umago 2022, impresa di Agamenone: batte Baez in rimonta e si regala i quarti di finale (Di giovedì 28 luglio 2022) Arriva un’altra splendida vittoria per Franco Agamenone, che rimonta da 3-5 nel terzo set e supera Sebastian Baez, conquistando così i quarti di finale dell’Atp 250 di Umago 2022. Prosegue, quindi, la bellissima settimana del nativo di Rio Quarto, ormai stabilitosi da qualche anno in Puglia, che al suo secondo torneo sul circuito maggiore si toglie la soddisfazione di battere il n°32 del ranking mondiale. Una vittoria ricca di significato per un giocatore che ha battagliato per anni nel circuito prima ITF e poi challenger. Ora il derby contro Marco Cecchinato per un posto tra i primi quattro del torneo. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY PRIMO SET – Baez parte meglio, si porta avanti sul 3-1, subisce il controbreak nel game ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Arriva un’altra splendida vittoria per Franco, cheda 3-5 nel terzo set e supera Sebastian, conquistando così ididell’Atp 250 di. Prosegue, quindi, la bellissima settimana del nativo di Rio Quarto, ormai stabilitosi da qualche anno in Puglia, che al suo secondo torneo sul circuito maggiore si toglie la soddisfazione dire il n°32 del ranking mondiale. Una vittoria ricca di significato per un giocatore che ha battagliato per anni nel circuito prima ITF e poi challenger. Ora il derby contro Marco Cecchinato per un posto tra i primi quattro del torneo. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY PRIMO SET –parte meglio, si porta avanti sul 3-1, subisce il controbreak nel game ...

