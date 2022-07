Atp Atlanta 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 29 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Umago 2022 (terra rossa) per la giornata di venerdì 29 luglio. Alle 18:00 italiane scenderanno in campo per il primo quarto di finale Tommy Paul e il bielorusso Ivashka, dopodichè Adrian Mannarino sfiderà il vincente del derby australiano tra De Minaur e Duckworth. Spazio poi al match tra Nakashima e Tiafoe, mentre un secondo derby a stelle e strisce si giocherà nella sessione serale, vale a dire alle 02:00 della notte italiana. STADIUM COURT Ore 18:00: Ivashka vs (5) PaulA seguire: (LL) Mannarino vs (3) De Minaur o DuckworthA seguire: (8) Nakashima vs (4) TiafoeOre 02:00: (6) Brooksby o McDonald vs (WC) Shelton o (2) Isner SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 di Umago(terra rossa) per la giornata di29. Alle 18:00 italiane scenderanno in campo per il primo quarto di finale Tommy Paul e il bielorusso Ivashka, dopodichè Adrian Mannarino sfiderà il vincente del derby australiano tra De Minaur e Duckworth. Spazio poi al match tra Nakashima e Tiafoe, mentre un secondo derby a stelle e strisce si giocherà nella sessione serale, vale a dire alle 02:00 della notte italiana. STADIUM COURT Ore 18:00: Ivashka vs (5) PaulA seguire: (LL) Mannarino vs (3) De Minaur o DuckworthA seguire: (8) Nakashima vs (4) TiafoeOre 02:00: (6) Brooksby o McDonald vs (WC) Shelton o (2) Isner SportFace.

