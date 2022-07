Archie Battersbee, l’Alta Corte inglese: “Irricevibile richiesta dei genitori”. Via libera a interrompere i supporti vitali (Di giovedì 28 luglio 2022) Tre giorni fa la Corte d’appello aveva respinto la richiesta dei genitori e aveva dato il via libera a interrompere i supporti vitali per Archie Battersbee, il 12enne in coma, le cui speranze di ripresa sono considerate nulle dai medici del London Royal Hospital. Oggi la Corte suprema inglese ha infatti ritenuto Irricevibile l’istanza della famiglia di ottenere il permesso di appellarsi al Consiglio dell’Onu per i Diritti Umani, già negato appunto dai magistrati di secondo grado. La quale aveva invece concesso a papà Paul – colpito qualche giorno fa da un sospetto attacco cardiaco, stando all’avvocato di famiglia – e a mamma Hollie solo la possibilità di rivolgersi fuori dai confini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Tre giorni fa lad’appello aveva respinto ladeie aveva dato il viaper, il 12enne in coma, le cui speranze di ripresa sono considerate nulle dai medici del London Royal Hospital. Oggi lasupremaha infatti ritenutol’istanza della famiglia di ottenere il permesso di appellarsi al Consiglio dell’Onu per i Diritti Umani, già negato appunto dai magistrati di secondo grado. La quale aveva invece concesso a papà Paul – colpito qualche giorno fa da un sospetto attacco cardiaco, stando all’avvocato di famiglia – e a mamma Hollie solo la possibilità di rivolgersi fuori dai confini ...

