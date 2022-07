“Vaccini a rilento, pochi tamponi: dopo due anni e mezzo il Covid in Lombardia è ancora emergenza” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bergamo. “La Regione annuncia un nuovo piano vaccinale dopo due anni e mezzo, ma di cosa stiamo parlando? Non dovrebbe esserci nulla di nuovo da inventare, perché di esperienza purtroppo ne abbiamo maturata”. Ha il dente avvelenato sulla gestione sanitaria regionale della pandemia Oriana Ruzzini, consigliera comunale del Pd e farmacista a Bergamo. Mentre la nuova variante Omicron ha fatto impennare di nuovo i contagi (88.221 nuovi casi, 253 morti e tasso di positività al 19.7% i dati di martedì 26 luglio) con Vaccini e tamponi la Lombardia, denuncia Ruzzini, sembra ancora allo sbaraglio. E Bergamo vive di riflesso. A cominciare dalla campagna vaccinale, in particolare per la quarta dose, troppo lenta secondo lei. “Fino a due giorni fa i residenti a Bergamo che volevano ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bergamo. “La Regione annuncia un nuovo piano vaccinaledue, ma di cosa stiamo parlando? Non dovrebbe esserci nulla di nuovo da inventare, perché di esperienza purtroppo ne abbiamo maturata”. Ha il dente avvelenato sulla gestione sanitaria regionale della pandemia Oriana Ruzzini, consigliera comunale del Pd e farmacista a Bergamo. Mentre la nuova variante Omicron ha fatto impennare di nuovo i contagi (88.221 nuovi casi, 253 morti e tasso di positività al 19.7% i dati di martedì 26 luglio) conla, denuncia Ruzzini, sembraallo sbaraglio. E Bergamo vive di riflesso. A cominciare dalla campagna vaccinale, in particolare per la quarta dose, troppo lenta secondo lei. “Fino a due giorni fa i residenti a Bergamo che volevano ...

