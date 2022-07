claudioruss : La prima immagine di #Kim Min-jae con la maglia del #Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis. Annuncio uff… - CalcioFinanza : Ufficiale, #Kim al #Napoli: l’impatto a bilancio tra ammortamento e stipendio - FcInterNewsit : UFFICIALE - Kim Min-jae è un nuovo giocatore del Napoli - cn1926it : UFFICIALE – #KimMinJae è del #Napoli, il tweet di #DeLaurentiis - mimanda_picone : RT @NapoliCalcioNET: #Calciomercato, Ufficiale: #KimMinjae è un nuovo giocatore del #Napoli -

Min - jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli . Dopo le visite mediche, il 25enne coreano ha firmato il suo contratto : accordo per 3 anni con l'opzione per altre due stagioni . Presente ...Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo del difensoreMin - Jae dal Fenerbahce: il comunicato Ora èMin - Jae è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciare l'arrivo del difensore coreano, sia il club azzurro che il presidente Aurelio De Laurentiis sui rispettivi canali social. IL ...Il difensore sudcoreano avrà il compito di sostituire Koulibaly NAPOLI (ITALPRESS) - 'Benvenuto Minjae!'. Con questo tweet, accompagnato dalla ...Kim Minjae è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore ex Fenerbahçe ha svolto ieri le visite mediche di rito e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia ...