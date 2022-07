Totti furioso e pronto a reagire dopo le indiscrezioni sulla sua separazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'ex attaccante e capitano della Roma non ha digerito le voci circolate sulla fine della sua storia con Ilary Blasi Leggi su golssip (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'ex attaccante e capitano della Roma non ha digerito le voci circolatefine della sua storia con Ilary Blasi

repubblica : Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale prima della separazione. L'ex capitano furioso per le indiscrezioni [di Va… - rep_roma : Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale prima della separazione. L'ex capitano furioso per le indiscrezioni [aggio… - zazoomblog : Totti è «furioso e al limite della sopportazione» dopo le ultime rivelazioni su Ilary Blasi e il tradimento con Noe… - infoitcultura : Totti furioso dopo i gossip su Noemi Bocchi: 'Ora vuole parlare' - Novella_2000 : Francesco Totti sarebbe furioso per i gossip delle ultime ore: pronto a parlare -