'Sfruttiamo anche il vecchio tunnel Bisogna rilanciare la pista ciclabile' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una pista ciclabile in una immagine d'archivio. Serravalle vorrebbe un collegamento con Pistoia e Valdinievole La nuova galleria del Serravalle, che ospiterà i binari raddoppiati della ferrovia ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unain una immagine d'archivio. Serravalle vorrebbe un collegamento con Pistoia e Valdinievole La nuova galleria del Serravalle, che ospiterà i binari raddoppiati della ferrovia ...

JGuy104 : @RoniSeferi1 @Simone2803_ @MatthijsPog Pedri e Gavi mica hanno fatto la gavetta in liga 2 e 3? Gli hanno messi tito… - CISOM3327 : RT @corposoccorso: un sereno fine settimana,sfruttiamo la frutta anche disidratata ?? ?? ?? - corposoccorso : un sereno fine settimana,sfruttiamo la frutta anche disidratata ?? ?? ?? - 24Mattino : .@giorgio_gori, sindaco di Bergamo:'PD non può andare da solo, sfruttiamo questi mesi per parlare direttamente con… - barone122665 : @AzzurreFIGC Io vorrei che le giovani calciatrici vengano utilizzate. Lo fatto in tanti, ieri per esempio l'Olanda… -