Sei una persona più realista o più sognatrice? Scoprilo con questo test (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con questo test della personalità scopriremo se hai un’indole più realista o più sognatrice, se sei una persona concreta o vivi tra le nuvole. Al giorno d’oggi le persone che coltivano molti sogni e hanno una fantasia sviluppata non sono viste necessariamente di buon occhio. Vengono preferite spesso le persone concrete, concentrate su cose reali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Condellalità scopriremo se hai un’indole piùo più, se sei unaconcreta o vivi tra le nuvole. Al giorno d’oggi le persone che coltivano molti sogni e hanno una fantasia sviluppata non sono viste necessariamente di buon occhio. Vengono preferite spesso le persone concrete, concentrate su cose reali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ItalyatOSCE : Sei una ricercatrice o un ricercatore? Un/a semplice appassionato/a di #relazioniinternazionali? Vuoi sapere di più… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - SabrinaSalerno : Perché non sei una ??? Me and the #Apple - account11845930 : Io non voglio fermarvi a pensare, però dice scrittore e produttore #gennaronocerino , chi ve lo dice che sia… - carusof : @ettore_turner Sei una persona squallida.... che tristezza di uomo. -