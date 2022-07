Sainz, cuore Ferrari e Real: dice no all'autografo sulla maglia del Barcellona (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Chiedetegli tutto ma non ". Luglio, il GP di Francia alle spalle e quello di Ungheria da preparare , con ambizioni massime, dichiarate, in Ferrari. Carlos Sainz è reduce dalla bella gara corsa al ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Chiedetegli tutto ma non ". Luglio, il GP di Francia alle spalle e quello di Ungheria da preparare , con ambizioni massime, dichiarate, in. Carlosè reduce dalla bella gara corsa al ...

Sainz, cuore Ferrari e Real: dice no all'autografo sulla maglia del Barcellona

Il siparietto con i tifosi si gioca su un altro campo che non quello della Formula 1. Tifoso del Real Madrid, Carlos non firma la maglia del Barcellona e replica: "Forza Ferrari, ca**o!"

Luglio, il GP di Francia alle spalle e quello di Ungheria da preparare, con ambizioni massime, dichiarate, in Ferrari. Carlos Sainz è reduce dalla bella gara corsa al Paul Ricard e ha incassato l'investitura di Damon Hill, a commentare come il pilota spagnolo abbia mostrato maggiori doti di leadership rispetto a Leclerc.

La Ferrari può ancora sognare, ma Leclerc e Sainz devono migliorare

Con buona pace di Sainz, che anche nel cuore dei tifosi continuerà a essere il secondo pilota. F1, il campionato è ancora aperto: ecco cosa serve alla Ferrari. Cercando di parlare nei modi più...

La Ferrari esce con le ossa abbastanza rotte da Le Castellet, dove nel fine settimana si è corso il Gran Premio numero 12 di questa stagione di F1. Leclerc a muro, Sainz fermato ai box quanto era terz...