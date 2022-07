Roma, il mercato è ancora caldo: in arrivo due colpi! (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Roma non si vuole fermare, il mercato giallorosso è ancora aperto in entrata. Nelle ultime ore si sono avvicinati i nomi di Georginio Wijnaldum e di Eric Bailly. Il giocatore del PSG, che è in uscita dal club francese, è veramente molto vicino. Quindi, in poche ore, nella capitale si potrebbe presentare, dopo Paulo Dybala, un altro top player. mercato Roma: pista Wijnaldum In mattinata il club giallorosso ha trovato un accordo con la squadra parigina, non appunto nei giorni scorsi Dan Friedkin è volato a Parigi e conta di tornare con l’olandese a bordo verso la capitale già in queste ore. La Roma ha trovato, nei giorni scorsi, l’accordo anche con il giocatore che sarebbe disposto di abbassarsi lo stipendio a 7 milioni. Lo stipendio per il primo anno sarà pagato per metà dai ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lanon si vuole fermare, ilgiallorosso èaperto in entrata. Nelle ultime ore si sono avvicinati i nomi di Georginio Wijnaldum e di Eric Bailly. Il giocatore del PSG, che è in uscita dal club francese, è veramente molto vicino. Quindi, in poche ore, nella capitale si potrebbe presentare, dopo Paulo Dybala, un altro top player.: pista Wijnaldum In mattinata il club giallorosso ha trovato un accordo con la squadra parigina, non appunto nei giorni scorsi Dan Friedkin è volato a Parigi e conta di tornare con l’olandese a bordo verso la capitale già in queste ore. Laha trovato, nei giorni scorsi, l’accordo anche con il giocatore che sarebbe disposto di abbassarsi lo stipendio a 7 milioni. Lo stipendio per il primo anno sarà pagato per metà dai ...

thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - sportmediaset : La Roma non si ferma più: Wijnaldum è vicino e Zaniolo resta #Sportmediaset #AsRoma #Wjinaldum - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO DYBALA È DELLA ROMA #SkySport #SkyCalciomercato #Dybala #Roma - infoitsport : Roma, Ibanez e Kumbulla hanno mercato: se parte uno dei due, tutto su Bailly dello United - forzaroma : Mercato, Carles Perez in uscita dalla Roma: vuole solo il Celta Vigo #ASRoma -