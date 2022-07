Qual è la coppia più longeva nata a Uomini e Donne? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Loro si chiamano Diego Conte e Annalisa Michetti e anche se non tutti si ricordando di loro, sono a tutti gli effetti la coppia più longeva nata nel trono classico di Uomini e Donne, quella che sta insieme da più tempo… ben 17 anni! Correva infatti il 2005 quando Diego, allora tronista, sceglieva Annalisa, bolognese come lui. I due si sono separati per un periodo ma poi, superata la crisi, si sono sposati e sono diventati genitori di due splendide bambine: Vittoria, nata nel 2018, e Ginevra, nata nel 2021 tra anni dopo la sorellina Ginevra. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Loro si chiamano Diego Conte e Annalisa Michetti e anche se non tutti si ricordando di loro, sono a tutti gli effetti lapiùnel trono classico di, quella che sta insieme da più tempo… ben 17 anni! Correva infatti il 2005 quando Diego, allora tronista, sceglieva Annalisa, bolognese come lui. I due si sono separati per un periodo ma poi, superata la crisi, si sono sposati e sono diventati genitori di due splendide bambine: Vittoria,nel 2018, e Ginevra,nel 2021 tra anni dopo la sorellina Ginevra. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto ...

