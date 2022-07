Preliminari Champions League 2022/2023: Fenerbahce e Olympiacos eliminate al secondo turno (Di mercoledì 27 luglio 2022) Va in archivio il secondo turno dei Preliminari di Champions League 2022/2023 e crollano due big che erano annunciate come favorite per raggiungere almeno i playoff se non i gironi. L’Olympiacos è stato eliminato dagli israeliani del Maccabi Haifa, che dopo il pareggio per 1-1 in casa, vanno a fare visita ai greci e si impongono con un clamoroso 0-4 a domicilio al Pireo che resterà per diverso tempo impresso nella mente dei tifosi ellenici. Non se la passa bene nemmeno il Fenerbahce, eliminato nel big match dalla Dinamo Kiev: gli ucraini, che all’andata in campo neutro avevano pareggiato 0-0, riescono a passare sul campo dei turchi per 1-2 e avanzano così al terzo turno, come fanno anche lo Zalgiris Kaunas che batte ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Va in archivio ildeidie crollano due big che erano annunciate come favorite per raggiungere almeno i playoff se non i gironi. L’è stato eliminato dagli israeliani del Maccabi Haifa, che dopo il pareggio per 1-1 in casa, vanno a fare visita ai greci e si impongono con un clamoroso 0-4 a domicilio al Pireo che resterà per diverso tempo impresso nella mente dei tifosi ellenici. Non se la passa bene nemmeno il, eliminato nel big match dalla Dinamo Kiev: gli ucraini, che all’andata in campo neutro avevano pareggiato 0-0, riescono a passare sul campo dei turchi per 1-2 e avanzano così al terzo, come fanno anche lo Zalgiris Kaunas che batte ...

