Omicidio Catania, fermato il figlio 15enne di Valentina Giunta: “L’ha uccisa a coltellate” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accoltellata al culmine di una lite, l’ennesima per colpa di rapporti tesi da tempo. È maturato così, secondo gli investigatori della Squadra mobile, il delitto di Valentina Giunta, la 32enne uccisa a colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Per la morte della donna è stato fermato il figlio 15enne, accusato di Omicidio dalla Procura per i Minorenni. I poliziotti ha puntato subito su una ‘pista’ interna alla famiglia e sono stati eseguiti accertamenti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela. Ma l’uomo è detenuto per un tentato Omicidio da tempo in un carcere della Sicilia. Le indagini si sono spostate su altri possibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accoltellata al culmine di una lite, l’ennesima per colpa di rapporti tesi da tempo. È maturato così, secondo gli investigatori della Squadra mobile, il delitto di, la 32ennea colpi di arma da taglio nella sua abitazione a. Per la morte della donna è statoil, accusato didalla Procura per i Minorenni. I poliziotti ha puntato subito su una ‘pista’ interna alla famiglia e sono stati eseguiti accertamenti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela. Ma l’uomo è detenuto per un tentatoda tempo in un carcere della Sicilia. Le indagini si sono spostate su altri possibili ...

codeghino10 : RT @qn_giorno: Valentina Giunta uccisa a #Catania: il figlio di 15 anni fermato per omicidio - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Valentina Giunta uccisa a #Catania: il figlio di 15 anni fermato per omicidio - fisco24_info : Donna uccisa a Catania, fermato figlio minorenne: Rapporti in famiglia tesi da tempo,forse omicidio a culmine lite - qn_giorno : Valentina Giunta uccisa a #Catania: il figlio di 15 anni fermato per omicidio - ledicoladelsud : Omicidio Catania, donna uccisa: fermato figlio 15enne -