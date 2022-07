“O così o niente”. GF Vip 7, Patrizia De Blanck: richieste bomba per entrare nella Casa (Di mercoledì 27 luglio 2022) GF Vip 7, caccia ai nuovi concorrenti. Tra tanti volti nuovi potrebbe essere un grande ritorno. Intanto è arrivata la conferma sulla data di inizio. In un primo momento si era parlato del 12 settembre. Dopo varie indiscrezioni l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che il Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare il 19 settembre: “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”. Ma la vera notizia, piuttosto, è sulla durata che potrebbe battere ogni record. Secondo le indiscrezioni anche 8 mesi. Il motivo? Di natura economica. Scrive Tv Blog come: “Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande fratello vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) GF Vip 7, caccia ai nuovi concorrenti. Tra tanti volti nuovi potrebbe essere un grande ritorno. Intanto è arrivata la conferma sulla data di inizio. In un primo momento si era parlato del 12 settembre. Dopo varie indiscrezioni l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che il Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare il 19 settembre: “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”. Ma la vera notizia, piuttosto, è sulla durata che potrebbe battere ogni record. Secondo le indiscrezioni anche 8 mesi. Il motivo? Di natura economica. Scrive Tv Blog come: “Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande fratello vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un ...

