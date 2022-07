“Mi rimane addosso”: Sabrina Ferilli spiazza tutti, la confessione è assurda (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sabrina Ferilli è incontenibile. Cosi la showgirl romana ha pubblicato su Instagram un video che ha lasciato tutti senza parole Una donna dalla grande potenza come Sabrina Ferilli, ha capito ben presto che il pubblico si lascia spesso trasportare dagli eventi, anche quando si tratta di un personaggio famoso. La volontà di emergere da parte di alcuni tiene tantissimi con il fiato sospeso, consapevoli che a volte nel mondo dello spettacolo, cosi come il Cinema e la televisione in generale, servono delle peculiarità ben precise. Non sempre, insomma, si arriva a dama con il solo talento. Sabrina, in questo senso, ha dimostrato diverse volte in questi anni di essere una donna molto solida, in grado di restare saldamente al suo posto anche al netto degli anni che inevitabilmente passano. ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 27 luglio 2022)è incontenibile. Cosi la showgirl romana ha pubblicato su Instagram un video che ha lasciatosenza parole Una donna dalla grande potenza come, ha capito ben presto che il pubblico si lascia spesso trasportare dagli eventi, anche quando si tratta di un personaggio famoso. La volontà di emergere da parte di alcuni tiene tantissimi con il fiato sospeso, consapevoli che a volte nel mondo dello spettacolo, cosi come il Cinema e la televisione in generale, servono delle peculiarità ben precise. Non sempre, insomma, si arriva a dama con il solo talento., in questo senso, ha dimostrato diverse volte in questi anni di essere una donna molto solida, in grado di restare saldamente al suo posto anche al netto degli anni che inevitabilmente passano. ...

kizenj : Quando lx abbracci e ti rimane il suo profumo addosso è un altro tipo di conforto. - AlexSerena_STAN : RT @AcidaSimpatica: Abbastanza convinta che Serena abbia deciso di non accompare Albero per evitare che gli arrivasse un altro sputo d'acqu… - Amici21My : RT @AcidaSimpatica: Abbastanza convinta che Serena abbia deciso di non accompare Albero per evitare che gli arrivasse un altro sputo d'acqu… - albeesere__ : RT @AcidaSimpatica: Abbastanza convinta che Serena abbia deciso di non accompare Albero per evitare che gli arrivasse un altro sputo d'acqu… - gio_lucy_ : RT @AcidaSimpatica: Abbastanza convinta che Serena abbia deciso di non accompare Albero per evitare che gli arrivasse un altro sputo d'acqu… -