Maurizio Casagrande, lutto gravissimo per l'attore: tutta Napoli piange con lui (Di mercoledì 27 luglio 2022) Antonio Casagrande era un mito per molti attori partenopei e non solo. Di sicuro lo era per suo figlio, Maurizio, e per Vincenzo Salemme, che gli rendono omaggio con due post sui social. Se ne va l'ultimo attore della scuola eduardiana. Celebre volto della tv e del teatro, il battesimo arriva da giovanissimo. Poi il canto e la tv. In breve diventa un mito. Aveva 91 anni, un'esperienza e un talento che lo stesso Eduardo gli riconosceva. Sembra fosse il prediletto del grande maestro partenopeo. A rendergli omaggio suo figlio, Maurizio Casagrande, e l'amico e collega Vincenzo Salemme. Entrambi hanno postato sui social messaggi commoventi che vale la pena di leggere. Antonio Casagrande: il ricordo di Maurizio Casagrande e Vincenzo Salemme Antonio ...

VesuvioLive : È morto Antonio Casagrande, il figlio Maurizio: “Se ne va un pezzo della mia anima” - corrmezzogiorno : #Napoli Morto Antonio Casagrande, ultimo attore eduardiano L’addio del figlio Maurizio... - ildenaro_it : Celebre l’interpretazione del 'carcerato' in “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, in cui fornisce a ges… - milena_salvio : Un grandissimo attore. L'ultimo della scuola di #Eduardo. Gi sia lieve la terra ???? - PrinceKastaDOr : RT @AndreCardi: Antonio Casagrande non è solo il padre di Maurizio. È Don Errico Settebellezze in Napoli Milionaria!, Michele figlio di Fil… -