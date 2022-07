M5S, Grillo contro Conte sul doppio mandato: “Attento o me ne vado” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Beppe Grillo sarebbe pronto ad abbandonare il suo Movimento Cinque Stelle se Giuseppe Conte derogasse alla regola del doppio mandato per gli eletti pentastellati. Pronto a tutto, Grillo, pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l’addio dalla sua creatura politica, il M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, il fondatore avrebbe lanciato l’aut aut al leader del Movimento, l’ex premier Conte, minacciando, in una telefonata avuta nella serata del 26 luglio, di abbandonare la nave. Ciò avverrebbe se una delle regole auree del Movimento venisse aggirata. “Se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento Cinque Stelle“, l’affondo del fondatore e Garante a Giuseppe ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Beppesarebbe pronto ad abbandonare il suo Movimento Cinque Stelle se Giuseppederogasse alla regola delper gli eletti pentastellati. Pronto a tutto,, pur di difendere la regola del, fino ad arrivare a minacciare l’addio dalla sua creatura politica, il M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, il fondatore avrebbe lanciato l’aut aut al leader del Movimento, l’ex premier, minacciando, in una telefonata avuta nella serata del 26 luglio, di abbandonare la nave. Ciò avverrebbe se una delle regole auree del Movimento venisse aggirata. “Se deroghi al secondodovrai fare a meno di me, lascio il Movimento Cinque Stelle“, l’affondo del fondatore e Garante a Giuseppe ...

