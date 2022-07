LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone procede compatto, nessun tentativo di attacco (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.39 Il plotone recupera prontamente il margine che si era venuto a creare, attacco dunque che sfuma e si procede ancora una volta con ritmo sostenuto. 13.36 tentativo di attacco da parte dell’azzurra Marta Alzini (Cofidis), dell’olandese Thalita De Jong (Liv Racing Xtra) e della polacca Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling). 13.33 Di seguito l’altimetria della tappa odierna, visibilmente a due volti con una seconda parte impegnativa e, dunque, affascinante: Stage 4 / Étape 4 @VilledeTroyes Bar-sur-Aube 126,8 km 13:00 CEST > 16:15 CEST 2x 3?c 3x 4?c x4 km 60,4 km 117,7#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/hmROT68QIR — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Ilrecupera prontamente il margine che si era venuto a creare,dunque che sfuma e siancora una volta con ritmo sostenuto. 13.36dida parte dell’azzurra Marta Alzini (Cofidis), dell’olandese Thalita De Jong (Liv Racing Xtra) e della polacca Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling). 13.33 Di seguito l’altimetria dellaodierna, visibilmente a due volti con una seconda parte impegnativa e, dunque, affascinante: Stage 4 / Étape 4 @VilledeTroyes Bar-sur-Aube 126,8 km 13:00 CEST > 16:15 CEST 2x 3?c 3x 4?c x4 km 60,4 km 117,7#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/hmROT68QIR — LedeFemmes avec Zwift (@LeFemmes) ...

