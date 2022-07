Lamorgese vuole risolvere il problema migranti con un traghetto. Sbotta Meloni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il governo prova a risolvere il caos migranti a Lampedua. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un lungo incontro al Viminale con il sindaco dell'isola, Filippo Mannino, durante il quale sono state affrontate alcune questioni che riguardano la funzionalità dell'amministrazione locale dell'isola. Una particolare attenzione è stata rivolta all'impatto sulla comunità territoriale legato al sovraffollamento dell'hotspot causato dagli sbarchi di migranti irregolari nei mesi estivi. La titolare del Viminale, informa una nota, ha confermato che l'amministrazione dell'Interno continuerà a mettere in campo il massimo sforzo per consentire l'accelerazione dei trasferimenti dei migranti dall'isola. Oltre all'impiego di navi della Marina militare, della Guardia Costiera e della Guardia di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il governo prova ail caosa Lampedua. Il ministro dell'Interno, Luciana, ha avuto un lungo incontro al Viminale con il sindaco dell'isola, Filippo Mannino, durante il quale sono state affrontate alcune questioni che riguardano la funzionalità dell'amministrazione locale dell'isola. Una particolare attenzione è stata rivolta all'impatto sulla comunità territoriale legato al sovraffollamento dell'hotspot causato dagli sbarchi diirregolari nei mesi estivi. La titolare del Viminale, informa una nota, ha confermato che l'amministrazione dell'Interno continuerà a mettere in campo il massimo sforzo per consentire l'accelerazione dei trasferimenti deidall'isola. Oltre all'impiego di navi della Marina militare, della Guardia Costiera e della Guardia di ...

