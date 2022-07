Gianni Sperti ha un debole per un’ex prof de l’Eredità? Chi è (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cuore di Gianni Sperti batte davvero per un ex volto noto de l’Eredità? Ecco chi è la donna che lo avrebbe conquistato Si è spesso parlato della vita sentimentale di Gianni Sperti, lui però ha sempre mantenuto un incredibile riserbo sul suo privato. Il noto opinionista di Uomini e Donne, infatti, preferisce mantenere la sua sfera sentimentale lontana dal gossip e dai riflettori. Alcuni suoi like su Instagram lascerebbero però pensare che potrebbe avere un interesse per un’ex professoressa de l’Eredità. Di chi si tratta? Gianni Sperti (Screenshot da Instagram)A far trapelare il pettegolezzo ci ha pensato nelle scorse ore Dagospia. Il noto portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti fatto ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cuore dibatte davvero per un ex volto noto de? Ecco chi è la donna che lo avrebbe conquistato Si è spesso parlato della vita sentimentale di, lui però ha sempre mantenuto un incredibile riserbo sul suo privato. Il noto opinionista di Uomini e Donne, infatti, preferisce mantenere la sua sfera sentimentale lontana dal gossip e dai riflettori. Alcuni suoi like su Instagram lascerebbero però pensare che potrebbe avere un interesse peressoressa de. Di chi si tratta?(Screenshot da Instagram)A far trapelare il pettegolezzo ci ha pensato nelle scorse ore Dagospia. Il noto portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti fatto ...

infoitcultura : Gianni Sperti, “interesse per ex prof Eredità”: chi è, ‘Dago-spifferi’ - infoitcultura : Gianni Sperti e l'interesse per un'ex professoressa dell'Eredità - infoitcultura : Gianni Sperti in love: il flirt dell’opinionista con un’ex naufraga - infoitcultura : “Interesse particolare per una famosa formosa”, gli ultimi rumors su Gianni Sperti - infoitcultura : Gianni Sperti, l’incredibile rumors: “Con l’ex Professoressa de L’Eredità…”, cosa c’è di vero -