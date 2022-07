Fed | rialza tassi di 75 punti su timori per inflazione

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Washington, 27 lug. - (Adnkronos) - Confermando le aspettative della vigilia, la Federal Reserve hato di ben 75base il tasso federale, portandolo in un range fra il 2,25 e il 2,50% anticipando nuovi aumenti "appropriati". Alla base della decisione del Fomc, il Comitato di politica monetaria della banca centrale Usa, la situazione dell'che "rimane elevata, riflettendo squilibri fra offerta e domanda" ma anche le tensioni legate all'attacco della Russia all'Ucraina. "La guerra e gli eventi correlati stanno creando un'ulteriore pressione al rialzo sull'e stanno pesando sull'attività economica globale" si legge nella dichiarazione del Fomc che conferma l'intenzione di "continuare a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ...

