Fassone: 'Inter, Juve e Milan dimostrano che per vincere servono costi superiori ai ricavi' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marco Fassone, ex dirigente di Juventus, Napoli, Inter e Milan, è Intervenuto a 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte per fare un... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marco, ex dirigente dintus, Napoli,, èvenuto a 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte per fare un...

cmdotcom : #Fassone : ' #Inter, #Juve e #Milan dimostrano che per vincere servono costi superiori ai ricavi' - ZonaBianconeri : RT @CalcioFinanza: Marco #Fassone sulla gestione dei club: «#Juventus, #Inter e #Milan dimostrano che per vincere servono costi superiori a… - CalcioFinanza : Marco #Fassone sulla gestione dei club: «#Juventus, #Inter e #Milan dimostrano che per vincere servono costi superi… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Fassone: 'Juve, Milan e Inter dimostrano che per vincere i costi devono essere superiori ai ricavi' - FcInterNewsit : Fassone: 'Juve, Milan e Inter dimostrano che per vincere i costi devono essere superiori ai ricavi' -