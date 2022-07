Entry list Wta 1000 Toronto 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Entry list del Wta 1000 di Toronto 2022, evento in programma dall’8 al 14 agosto. La prima testa di serie sarà rappresentata da Iga Swiatek, seguita da Anett Kontaveit, Maria Sakkari e Paula Badosa. Due le tenniste azzurre presenti nel tabellone principale, vale a dire Martina Trevisan e Camila Giorgi (campionessa in carica). Di seguito l’elenco delle tenniste protagoniste in Canada. Entry list WTA 1000 Toronto 2022 1 Iga Swiatek 1 2 Anett Kontaveit 2 3 Maria Sakkari 3 4 Paula Badosa 4 5 Ons Jabeur 5 6 Aryna Sabalenka 67 Danielle Collins 7 8 Jessica Pegula 8 9 Garbiñe Muguruza 9 10 Emma Raducanu 10 11 Coco Gauff 11 12 Daria Kasatkina 12 13 Belinda Bencic 13 14 Leylah Fernandez 14 15 Karolina ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’del Wtadi, evento in programma dall’8 al 14 agosto. La prima testa di serie sarà rappresentata da Iga Swiatek, seguita da Anett Kontaveit, Maria Sakkari e Paula Badosa. Due le tenniste azzurrenel tabellone principale, vale a dire Martina Trevisan e Camila Giorgi (campionessa in carica). Di seguito l’elenco delle tenniste protagoniste in Canada.WTA1 Iga Swiatek 1 2 Anett Kontaveit 2 3 Maria Sakkari 3 4 Paula Badosa 4 5 Ons Jabeur 5 6 Aryna Sabalenka 67 Danielle Collins 7 8 Jessica Pegula 8 9 Garbiñe Muguruza 9 10 Emma Raducanu 10 11 Coco Gauff 11 12 Daria Kasatkina 12 13 Belinda Bencic 13 14 Leylah Fernandez 14 15 Karolina ...

