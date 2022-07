Elezioni, Letta “Berlusconi e Salvini gregari, si consegnano a Meloni” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno importante della politica italiana, perchè Berlusconi e Salvini hanno scelto di consegnarsi definitivamente nelle mani della Meloni. Credo che sarà una scelta che conferma quello che abbiamo detto fin dall'inizio della campagna elettorale, cioè che sarà un confronto e una scelta che gli italiani dovranno fare tra noi e Meloni”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro a San Miniato. “Credo che Berlusconi e Salvini abbiano deciso sostanzialmente di diventare dei gregari, hanno deciso di fare cadere Draghi per mettersi nelle mani di Meloni”, ha aggiunto. “Noi in questi giorni discutiamo sul programma, che presenteremo il 10 agosto, e su possibili movimenti e partiti con i quali ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno importante della politica italiana, perchèhanno scelto di consegnarsi definitivamente nelle mani della. Credo che sarà una scelta che conferma quello che abbiamo detto fin dall'inizio della campagna elettorale, cioè che sarà un confronto e una scelta che gli italiani dovranno fare tra noi e”. Così il segretario del Pd, Enrico, a margine di un incontro a San Miniato. “Credo cheabbiano deciso sostanzialmente di diventare dei, hanno deciso di fare cadere Draghi per mettersi nelle mani di”, ha aggiunto. “Noi in questi giorni discutiamo sul programma, che presenteremo il 10 agosto, e su possibili movimenti e partiti con i quali ...

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - TgLa7 : Elezioni: #Letta, ci sono alleanze che siamo costretti a fare - Adnkronos : #ElezioniPolitche2022, #Letta: 'Per noi queste elezioni sono un 'tappone' in salita, ma sono determinatissimo'. - mcapu100 : RT @YesIKnowMyWay65: #Letta chiede ai sindaci di candidarsi, dopo il no di #Sala e di #Nardella, arriva quello di #DeCaro....uno stratega.… - Libero_official : La simulazione dell'Istituto Cattaneo prevede che #Meloni, #Salvini e #Berlusconi vincano nel 70% dei collegi, otte… -