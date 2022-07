Dove vedere Sinner-Munar oggi 27 luglio in TV e in streaming (Di mercoledì 27 luglio 2022) oggi, mercoledì 27 luglio, si disputerà l’incontro Sinner-Munar, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Umago 2022. L’altoatesino è testa di serie numero due del torneo, alle spalle del solo Carlos Alcaraz, reduce dalla finale persa all’ATP 500 di Amburgo contro l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Per Sinner si tratta del rientro in campo dopo l’eliminazione a Wimbledon, arrivata ai quarti di finale contro Novak Djokovic, poi vincitore dello slam. Come si aspettano in tanti, Jannik dovrà confermare i progressi compiuti nel corso degli ultimi mesi grazie all’ottimo lavoro svolto da Simone Vagnozzi, il coach che ha sostituito a inizio 2022 Riccardo Piatti. Accanto a Vagnozzi, ricordiamo, siede anche il super-coach Cahill, nei cui confronti Jannik ha speso delle bellissime parole, elogiandolo per la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 27 luglio 2022), mercoledì 27, si disputerà l’incontro, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Umago 2022. L’altoatesino è testa di serie numero due del torneo, alle spalle del solo Carlos Alcaraz, reduce dalla finale persa all’ATP 500 di Amburgo contro l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Persi tratta del rientro in campo dopo l’eliminazione a Wimbledon, arrivata ai quarti di finale contro Novak Djokovic, poi vincitore dello slam. Come si aspettano in tanti, Jannik dovrà confermare i progressi compiuti nel corso degli ultimi mesi grazie all’ottimo lavoro svolto da Simone Vagnozzi, il coach che ha sostituito a inizio 2022 Riccardo Piatti. Accanto a Vagnozzi, ricordiamo, siede anche il super-coach Cahill, nei cui confronti Jannik ha speso delle bellissime parole, elogiandolo per la ...

AnnalisaChirico : L’Italia ha smesso di contrastare l’immigrazione irregolare: li accogliamo e basta. Il risultato è lo scempio di di… - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Munar oggi 27 luglio in TV e in streaming - Belaerpetua : RT @katanaferraris: La prudenza cominciava da dove si poggiavano i piedi e proseguiva fin dove si posavano gli occhi. Era meglio non vedere… - Betty22754996 : RT @katanaferraris: La prudenza cominciava da dove si poggiavano i piedi e proseguiva fin dove si posavano gli occhi. Era meglio non vedere… - AGNATHEO : RT @katanaferraris: La prudenza cominciava da dove si poggiavano i piedi e proseguiva fin dove si posavano gli occhi. Era meglio non vedere… -