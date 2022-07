Conte, nessuna telefonata con Grillo e nessun aut aut su mandati (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun aut aut. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito. Abbiamo di fronte una grande battaglia da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Tra me e Beppenon c'è stataieri sera e quindiaut aut. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito. Abbiamo di fronte una grande battaglia da ...

marcocappato : Le nostre leggi di iniziativa popolare su #eutanasia e #cannabis decadono adesso con lo scioglimento del Parlamento… - Agenzia_Ansa : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun aut aut. Smentisco categoricament… - fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - edavid57edavid : RT @repubblica: Grillo avverte Conte: 'Su secondo mandato nessuna deroga o lascio il Movimento' - Francesco6418 : RT @janavel7: Continua la farsa M5s. Grillo avverte Conte: 'Su secondo mandato nessuna deroga o lascio il Movimento'. (Chiaramente all'ele… -