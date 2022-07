Con la gamma wallywind nasce una nuova generazione di yacht a vela

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sti i primi dettagli dei nuovi dei tre nuovi modelli delladi Wally: tutti misurano tra i 110 e i 150 piedi di lunghezza e sono l’ideale per tutti gli armatori che amano l’adrenalina, pur non rinunciando alla comodità di un blue water cruiser. La costruzione della prima unità della110 è già avviata, con il varo che è invece previsto per maggio 2024. Glidellasono “macchine da crociera” Lo scafo in carbonio risulta impeccabile in tutti i suoi aspetti, grazie all’esperienza dei laminatori di Wally. Questo è, inoltre, dotato del sistema easy-sailing Wally, per la gestione semplificata delle vele, un sistema ormai adottato in tutto il settore. Il progetto mette insieme, ancora una volta, i tratti ...