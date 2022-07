Cecilie Uttrup Ludwig è una liberazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha pianto, ha sorriso, poi ha pianto di nuovo, ma mentre sorrideva. E ogni sorriso era una lacrima e dopo ogni lacrima un sorriso. E poi smorfie, attacchi di gioia purissima, e parole parole e parole che avvolgono travolgono attraggono, perché così diverse dalle altre, quelle dei più, perché i non detti non ci sono, c'è solo una familiarità gravitante, come fosse in un altrove domestico e non davanti a una telecamera, davanti a un giornalista microfono in mano. Dopo una tappa, la terza del Tour de France Femmes, il primo dopo troppo tempo, che l'ha vista esplodere di gioia dopo aver fatto esplodere le resistenze delle altre, della maglia gialla Marianne Vos in primis, sull'ultimo strappo che portava all'arrivo di Epernay. You'll struggle to find a better interview than this An emotionalstruggles to ...