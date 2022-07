WTA Varsavia 2022, Jasmine Paolini domina Danka Kovini? e approda al secondo turno (Di martedì 26 luglio 2022) In appena 63? di gioco Jasmine Paolini si è imposta contro Danka Kovinic (n.81 del ranking) nel primo turno del WTA di Versavia. Sulla terra polacca la toscana (n.58 WTA) ha dominato la sfida contro la montenegrina, vinta sullo score di 6-1 6-1. Ottima prestazione dell’azzurra, capace di guidare lo scambio con autorevolezza e di far valere la propria profondità di palla. Nel secondo turno Paolini affronterà la francese Clara Burel (n.131 WTA), uscita vittoriosa a sorpresa dal confronto con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.78 WTA) per 7-6 (5) 6-1. Nel primo set l’avvio è di marca italiana: break nel primo gioco e appena due punti concessi all’avversaria nei primi due game. Jasmine ha qualche incertezza nel suo ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) In appena 63? di giocosi è imposta controc (n.81 del ranking) nel primodel WTA di Versavia. Sulla terra polacca la toscana (n.58 WTA) hato la sfida contro la montenegrina, vinta sullo score di 6-1 6-1. Ottima prestazione dell’azzurra, capace di guidare lo scambio con autorevolezza e di far valere la propria profondità di palla. Nelaffronterà la francese Clara Burel (n.131 WTA), uscita vittoriosa a sorpresa dal confronto con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.78 WTA) per 7-6 (5) 6-1. Nel primo set l’avvio è di marca italiana: break nel primo gioco e appena due punti concessi all’avversaria nei primi due game.ha qualche incertezza nel suo ...

