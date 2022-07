Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE AD ECCEZIONE DI CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT IL TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRE (-LIDO) E-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...