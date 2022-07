Vaiolo scimmie | l’allarme dal Cotugno di Napoli | 14 i casi in Campania

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Peraspe1960 : RT @VisioneTv: L’OMS proclama l’emergenza mondiale per il vaiolo delle scimmie. Peccato però che i suoi stessi esperti si erano dichiarati… - baccy74 : RT @itsmeback_: La direttrice del CDC, Rochelle Walensky: “Casi di vaiolo delle scimmie nei bambini adottati da maschi gay o bisessuali” h… -

La regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale, resta l'epicentro dell'epidemia didellain corso, registrando "la stragrande maggioranza" delle infezioni segnalate. Lo fa sapere fa sapere il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, che aggiunge che qui "...Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia didelle. "Chiediamo, per il momento, di adottare misure per ridurre questo rischio", per esempio " limitando i partner sessuali e le interazioni". È quanto ha affermato il direttore dell'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 26 luglio 2022 - L' epidemia dovuta al vaiolo delle scimmie non verrà fermata solo dai vaccini. Oltre alla prevenzione farmacologica sono fondamentali i comportamenti. Così Hans Kluge, direttore ...