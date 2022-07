Uomini e Donne, in arrivo una super tronista: c’entra Gemma Galgani! (Di martedì 26 luglio 2022) Maria De Filippi sta cercando nuova linfa per il suo programma Si fa un gran parlare su chi saranno i prossimi protagonisti del format di Canale 5. Per il ruolo di nuove troniste ci sono in lizza la nipote di Gemma, Carola e Federica L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Maria De Filippi sta cercando nuova linfa per il suo programma Si fa un gran parlare su chi saranno i prossimi protagonisti del format di Canale 5. Per il ruolo di nuove troniste ci sono in lizza la nipote di, Carola e Federica L'articolo proviene da Inews24.it.

Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - Be___ReaL__ : @OsservaMy Ci sono anche donne che considerano tutti gli uomini dei coglioni semplicemente perché nella loro vita s… - ryusei_freedom : RT @poliziadistato: #9luglio A Dijon, in Francia, per la #JourneedelaPoliceNationale anche la nostra @lamborghini. Supercar a confronto. Fr… - BrezzadiTerra : RT @cugusi1952: Io non conto niente,ma a Matteo Renzi e Italia Viva direi :andiamo da soli ,mettendo in capo uomini e donne all'altezza de… -