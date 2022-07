Trentino | le piramidi di terra che sembrano giganti con magici cappelli 

Milano Città Stato

... tra le vette del Gruppo del Brenta e le cime del Monte Gazza e della Paganella, in. Negli ... musei, sentieri, bellezze naturali come ledi terra di Zone (in località Cislano) e ...Questedi terra alte fino a 20 metri sono una formazione geologica unica per il. Lesono pinnacoli di terra che si innalzano solitarie e culminano con un cappello ... Le PIRAMIDI del TRENTINO: le più alte e più belle d’Europa Diversi turisti e studiosi sono attirati dalle Piramidi di Segonzano: per raggiungerle si deve attraversare un sentiero ed accedere all’area, pagando un biglietto d’ingresso.