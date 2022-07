Trenord | Passante di Milano chiuso “fino a data da destinarsi” | cancellati 300 treni

fattoquotidiano : Passante ferroviario di Milano, ruote dei treni consumate 80 volte più del normale. La causa? Un binario usurato. E… - Valter41271244 : RT @fattoquotidiano: Passante ferroviario di Milano, ruote dei treni consumate 80 volte più del normale. La causa? Un binario usurato. Ed è… - clarissa_gmai : RT @TgrRaiLombardia: Blocco del passante ferroviario, aperta un'inchiesta - La circolazione rimane sospesa, prosegue lo scontro fra @Trenor… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Blocco del passante ferroviario, aperta un'inchiesta - La circolazione rimane sospesa, prosegue lo scontro fra @Trenor… - TgrRaiLombardia : Blocco del passante ferroviario, aperta un'inchiesta - La circolazione rimane sospesa, prosegue lo scontro fra… -

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 LUGLIO/ Pronto il piano per vaccini d'emergenzaFERROVIARIO MILANO CHIUSO: ATTESO OGGI INCONTRO- RFI "Nelle ultime settimane aveva spiegato ...Per il momento, comunque, non c'è nessuna data per la riapertura delferroviario. 'Non ci sarà una data di riapertura del binario finché tecnici del Politecnico e die Rfi non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...SARONNO – “Trenord sta cancellando un quinto dei treni su tutte le tratte” A dirlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, commentando le cancellazioni per il caldo ...