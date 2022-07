Traffico Roma del 26-07-2022 ore 19:30 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara all’Euro incidente rallentamenti sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di viale dell’Umanesimo verso viale Marconi sulla viadotto della Magliana rallenta il Traffico nelle due direzioni rallentato il Traffico all’incrocio tra la via Aurelia è la via Aurelia Antica sulla viale Alessandrino attenzione un incidente e nei pressi di viale della Bella Villa e della Casilina sul cellulare in diminuzione il Traffico nel tratto sud-est in via Di normalizzazione Nella trasporto pubblico ripresa la circolazione delle linee tram 519 diretta Piazza dei Gerani dettagli nel Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara all’Euro incidente rallentamenti sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di viale dell’Umanesimo verso viale Marconi sulla viadotto della Magliana rallenta ilnelle due direzioni rallentato ilall’incrocio tra la via Aurelia è la via Aurelia Antica sulla viale Alessandrino attenzione un incidente e nei pressi di viale della Bella Villa e della Casilina sul cellulare in diminuzione ilnel tratto sud-est in via Di normalizzazione Nella trasporto pubblico ripresa la circolazione delle linee tram 519 diretta Piazza dei Gerani dettagli nel.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

