Tempi e regole certe, così Letta smina il percorso per le liste (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Tempi stretti e regole certe, con poche deroghe. La direzione del Partito Democratico ha dato il suo via libera al regolamento per le candidature in vista del voto del 25 settembre. Il segretario Enrico Letta cerca di blindare un passaggio che, in passato, è risultato traumatico. L'ultima volta era il 2018, al Nazareno c'era Matteo Renzi, e si rischiò la scissione dell'ala sinistra del partito. La seconda in pochi mesi, dopo quella di Pier Luigi Bersani. "Ci saranno molti scontenti", avverte Letta. Non potrebbe essere diversamente, dato che i posti si sono ridotti sensibilmente a causa della riforma del taglio dei parlamentari. "Ci sono 30 collegi al Senato e 60 alla Camera da cui dipenderanno le elezioni. Siamo sotto di 5-6-7-8 punti, dobbiamo scegliere il candidato giusto. E la gente va a ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI -stretti e, con poche deroghe. La direzione del Partito Democratico ha dato il suo via libera al regolamento per le candidature in vista del voto del 25 settembre. Il segretario Enricocerca di blindare un passaggio che, in passato, è risultato traumatico. L'ultima volta era il 2018, al Nazareno c'era Matteo Renzi, e si rischiò la scissione dell'ala sinistra del partito. La seconda in pochi mesi, dopo quella di Pier Luigi Bersani. "Ci saranno molti scontenti", avverte. Non potrebbe essere diversamente, dato che i posti si sono ridotti sensibilmente a causa della riforma del taglio dei parlamentari. "Ci sono 30 collegi al Senato e 60 alla Camera da cui dipenderanno le elezioni. Siamo sotto di 5-6-7-8 punti, dobbiamo scegliere il candidato giusto. E la gente va a ...

fisco24_info : Tempi e regole certe, così Letta smina il percorso per le liste: AGI - Tempi stretti e regole certe, con poche dero… - DMarchisella : RT @ilgiornale: 'Sono regole fondative, non si toccano', ha risposto #BeppeGrillo alla modifica del vincolo dei due mandati e alla prassi d… - ilgiornale : 'Sono regole fondative, non si toccano', ha risposto #BeppeGrillo alla modifica del vincolo dei due mandati e alla… - TV7Benevento : Provinciali. Variazione dei tempi e delle procedure di voto. Calzone: 'Assurda modifica delle regole' -… - stuartrevans : RT @Agarthi82: @ivandellino @janavel7 Non si è professionisti della politica solo perché si aderisce a un partito o perché si ricopre una c… -