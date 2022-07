Sinner-Munar, ATP Umago 2022: a che ora inizia, dove vederlo in tv, programma 27 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Domani, mercoledì 27 luglio, si disputeranno ad Umago i primi incontri degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile, ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, opposto allo spagnolo Jaume Munar. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Munar in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Jaume Munar. programma Sinner-Munar (27 luglio) Goran Ivanisevic Stadion Dalle 16.00 Alex Molcan VS Roberto Carballes BaenaA seguire Holger Rune VS ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Domani, mercoledì 27, si disputeranno adi primi incontri degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile, ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, opposto allo spagnolo Jaume. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannike Jaume(27) Goran Ivanisevic Stadion Dalle 16.00 Alex Molcan VS Roberto Carballes BaenaA seguire Holger Rune VS ...

