Questa non è la bambina lasciata sola a casa e deceduta a Milano (Di martedì 26 luglio 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di una bambina sorridente insieme alla scritta «Riposa in pace». Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che si tratterebbe di Diana, la bambina di poco più di un anno e mezzo deceduta di stenti a Milano a luglio 2022 dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni dalla madre. La donna è stata arrestata e accusata di omicidio volontario. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra la bambina del fatto di cronaca verificatosi a Milano. Lo scatto è in realtà il fermo immagine di un video che circola online dal 2016. Non siamo riusciti a ... Leggi su facta.news (Di martedì 26 luglio 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di unasorridente insieme alla scritta «Riposa in pace». Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che si tratterebbe di Diana, ladi poco più di un anno e mezzodi stenti aa luglio 2022 dopo essere statadaper sei giorni dalla madre. La donna è stata arrestata e accusata di omicidio volontario. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra ladel fatto di cronaca verificatosi a. Lo scatto è in realtà il fermo immagine di un video che circola online dal 2016. Non siamo riusciti a ...

LucaBizzarri : Mentre noi dibattiamo di scemenze, il più grande attore dei nostri tempi dice che non rifarebbe uno dei capolavori… - ClaMarchisio8 : Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su #Pogba e im… - WeAreTennisITA : LA PRIMA DI LORENZO È BELLISSIMA ?? Proprio come il suo tennis, che questa settimana ha trovato sublimazione nella v… - alexbottoni : Saluto fascista a Cogoleto, tre consiglieri comunali rinviati a giudizio - Falcoblu4 : @CremaschiG @potere_alpopolo in questa fase è necessario provare ad avere una rappresentanza istituzionale la sx si… -