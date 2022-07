Paul Sorvino è morto | addio a uno di Quei bravi ragazzi di Scorsese

SkyTG24 : Cinema, è morto l'attore Paul Sorvino: recitò in 'Quei bravi ragazzi' - JonRothstein : RIP Paul Sorvino. - neontaster : Gahhh RIP Paul Sorvino - GlRLISAGUN : paul sorvino ???? - MonicaOrsini8 : RT @MarcoRizzoPC: Paul Sorvino non c’è più. Ci ha lasciato sogni e bravura. -

Di origine napoletana e molisana,era il padre di Mira, attrice premio OscarCon oltre 160 titoli, tra film e serie tv, in carriera, ci lascia uno degli attori veterani di Hollywood,, morto per cause naturali all'età di 83 anni. Ad annunciarlo è stata la moglie DeeDee. La figlia Mira , popolare attrice vincitrice di un Oscar e di un Golden Globe, ha dichiarato: "Il ...L’attore italo americano, il boss Paulie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi” (1990) – del quale è scomparso di recente anche Ray Liotta – aveva 83 anni. “I nostri cuori sono s ...L'attore italo-americano Paul Sorvino è morto. Aveva 83 anni. Ad annunciarlo è stata sua moglie, Dee Dee, spiegando che l'attore è deceduto per cause naturali, nonostante avesse sofferto di diabete. P ...