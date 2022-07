Milan De Ketelaere, incontro in corso a Lugano: ore decisive per il belga (Di martedì 26 luglio 2022) Ore decisive per la chiusura dell’affare tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere: incontro in corso tra le parti a Lugano Ore decisive per la chiusura dell’affare tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere: incontro in corso tra le parti a Lugano. I rossoneri con Maldini e Massara stanno cercando l’intesa con la società del belga. Offerta da 32 milioni più bonus per il Milan che conta di chiudere oggi la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Oreper la chiusura dell’affare tra ile il Bruges per Deintra le parti aOreper la chiusura dell’affare tra ile il Bruges per Deintra le parti a. I rossoneri con Maldini e Massara stanno cercando l’intesa con la società del. Offerta da 32 milioni più bonus per ilche conta di chiudere oggi la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - Gazzetta_it : De Ketelaere, rilancio Milan: per l'assalto finale andrà oltre l'offerta da 32 milioni - Glongari : Previsti nuovi contatti già in giornata. Il #Milan ha fiducia nella possibilità di riuscire a trovare la formula gi… - infoitsport : Milan, all in su De Ketelaere: senza pessimismo - infoitsport : Milan, rilancio e ottimismo per De Ketelaere. Juventus, Arthur verso il Valencia poi tutto su Paredes -