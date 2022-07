Michelle Hunziker vittima di stalking e gravi minacce | Mi sono sentita persa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 luglio 2022)è nell'ultimo periododegli haters e soprattutto si uno stalker fin troppo insistente. La conduttrice ha deciso di denunciare questo comportamento alle autorità che hanno aperto immediatamente un indagine. In un momento storico come questo, in cui i socialdiventati il più eminente mezzo di comunicazione e informazione della società non è difficile imbattersi in situazioni illecite che vanno a ledere la dignità di una persona. Non solo la gente comune va incontro ad insulti a titolo gratuito e parole passibili di denuncia, ma soprattutto le personalità dello spettacoloaltamente esposta a haters e followers decisamente molesti. Moltistati i casi di denuncia da parte dei personaggi famosi anche di furto di identità. Alcuni utenti sul web non ...